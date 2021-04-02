Дело о рекордной взятке Злочевского руководителям НАБУ и САП направили в суд

Рекордная взятка Злочевского, фото — НАБУ

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Коррупционное дело о пятимиллионной взятке для руководителей Антикоррупционного бюро и прокуратуры направили в суд.

Речь шла о взятке от доверенных лиц экс-министра экологии времен Виктора Януковича Николая Злочевского.

Дело, которое пытались забрать из подследственности НАБУ, направлено в суд, сообщила сегодня пресс-служба бюро.

В обвинительном акте детективов НАБУ речь идет о попытке за 5 млн долл. закрыть уголовное производство против Злочевского в деле о завладении средствами стабилизационного кредита НБУ, выданного подконтрольному Сергею Курченко «Реал банку».

Среди обвиняемых, которых уличили летом 2020 года, были первый заместитель начальника налоговой в Киеве, один из руководителей группы компаний, близких к экс-министру, бывший руководитель одного из департаментов Государственной фискальной службы.

Их разоблачили 12−13 июня 2020 года на передаче 5 млн долл. взятки для руководителя САП, чтобы тот закрыл уголовное производство, переданное в НАБУ осенью 2019 года Генеральной прокуратурой.

ВАКС всем трем избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, суммарный размер которой превысил 244 млн грн.

1 декабря НАБУ и САП завершили досудебное расследование. Злочевскому о подозрении сообщили заочно, поскольку он находится в розыске. Экс-министр также заочно взят под стражу.