Смертность от коронавируса в 2021 году может превысить показатели 2020 года, фото: «Без купюр»

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Эпидемия коронавируса в Украине набирает обороты. За первое полугодие 2021 года от коронавирусной болезни COVID-19 могут умереть от 20 до 55 тыс. человек, в зависимости от влияния значимых факторов, таких как длительность иммунитета, темпы вакцинации и т. п.

А за второе полугодие 2021 года смертность от коронавируса может превысить показатель смертности за весь 2020 год. Об этом свидетельствуют результаты моделирования, опубликованного на сайте Киевской школы экономики (KSE).

Отмечается, что на конец марта 2021 года суточное количество умерших от COVID-19 в Украине превысило пиковые показатели осенней волны 2020 года на 34% и продолжает расти.

Впрочем, в отличие от показателя смертности, который имеет отсроченный характер, показатель госпитализаций демонстрирует более позитивную динамику:

прирост госпитализаций, по сравнению с предыдущими неделями, возрос всего на 6% (две и три недели раньше этот показатель составлял 14% и 20% соответственно);

разрыв между госпитализациями и выписками составляет 15% (на предыдущей неделе — 28%).

В KSE отмечают, что уровень заболеваемости в Украине может стабилизироваться в течение следующих двух недель, при условии соблюдения мер безопасности.

Количество умерших от коронавируса на конец 2020 года составляло 19 тыс. 761 человек.

Напомним, в Украине вводят жесткий карантин еще в нескольких регионах.