Зеленського у Раді закликали переглянути доцільність режиму “тиші” через дії РФ

https://racurs.ua/ua/n152682-zelenskogo-u-radi-zaklykaly-pereglyanuty-docilnist-rejymu-tyshi-cherez-diyi-rf.html

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Володимира Зеленського у Верховній Раді закликали переглянути доцільність подальшої дії режиму припинення вогню на Донбасі, зважаючи на стягнення Росією військових угруповань до кордону з Україною.

Стрілянина (на Донбасі — ред.) не припинялася ніколи. Зараз загострення пов’язане лише зі збільшенням обстрілів і кількості жертв. Найбільші втрати у нас від снайперського вогню. Нагадати, що передбачає режим «тиші»? Заборону розвідки, заборону використання пістолетних апаратів, заборону вогню у відповідь. Політичне зобов’язання, яке ухвалили лідери держави, — заборона вогню, — нагадав нардеп Сергій Рахманін під час телеефіру «Право на владу».

За його словами, дозвіл на ведення вогню у відповідь українським військовим може надати лише Командування Збройних сил України.

Судячи з останньої промови Зеленського, ми все одно дотримуватимемося режиму «тиші». Зараз у нас скупчення угруповань російських військ біля кордону й ризик ескалації. І в цих умовах ми маємо заборонити розвідку? Якщо ти президент і безпека держави — це твоя зона відповідальності, ти маєш вирішити — або поставити хрест на цих умовах (режиму припинення вогню — ред.), взяти такий ризик на себе, або взяти на себе ризик за можливі жертви. І те, що ти чуйний, те, що ти щирий, кому це буде цікаво, якщо будуть великі жертви? — підсумував депутат.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час нещодавнього виступу у Раді наголосив, що останнім часом під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань «Запад 2021» Росія стягує війська до кордону з Україною — у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму. Згодом атаку Росії з метою просунутися вглиб території України під видом «миротворчих» заходів Кремля у відповідь на вигадану агресію ЗСУ на Донбасі не виключило й Головне управління розвідки Міністерства оборони. На ці події відреагували й у США — Європейське командування Збройних сил США підвищило рівень спостереження з «можливої кризи» до потенційно «неминучої кризи» — найвищого рівня небезпеки. Водночас в Україні в цей час увага була прикута наслідкам акції біля офісу Зеленського. Згодом, після появи публікацій в американських ЗМІ щодо розгортання армії РФ біля кордонів України, на це звернула увагу Банкова — 1 квітня Зеленський прокоментував ситуацію на Донбасі.