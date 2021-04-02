Ангела Меркель прокоментувала серіал «Слуга народу» Зеленського

https://racurs.ua/ua/n152684-angela-merkel-prokomentuvala-serial-sluga-narodu-zelenskogo.html

Ракурс

Канцлер Німеччини Ангела Меркель свого часу подивилася кілька серій серіалу «Слуга народу», головну роль у якому виконав чинний президент Володимир Зеленський. Українські дипломати показали головному політику Берліна фрагмент серіалу з тоді ще кандидатом у президенти.

Під час одного з останніх візитів до Німеччини радники мене запитали, чи я дивився серіал «Слуга народу»? Я відповів: ні, не дивився. А вони кажуть: — Ми дві серії дали Меркель подивитися, щоб її підготувати, — розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі програми «Право на владу».

За словами екс-дипломата, радники попросили його поцікавитися думкою німецького канцлера про серіал, де роль президента Голобородька виконав Зеленський. Клімкін зазначив, що після переговорів Меркель прокоментувала серіал так: