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Ракурс
Ангела Меркель прокоментувала серіал «Слуга народу» Зеленського

Меркель прокоментувала серіал «Слуга народу» Зеленського

2 кві 2021, 16:49
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель свого часу подивилася кілька серій серіалу «Слуга народу», головну роль у якому виконав чинний президент Володимир Зеленський. Українські дипломати показали головному політику Берліна фрагмент серіалу з тоді ще кандидатом у президенти.

Під час одного з останніх візитів до Німеччини радники мене запитали, чи я дивився серіал «Слуга народу»? Я відповів: ні, не дивився. А вони кажуть: — Ми дві серії дали Меркель подивитися, щоб її підготувати, — розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі програми «Право на владу».

За словами екс-дипломата, радники попросили його поцікавитися думкою німецького канцлера про серіал, де роль президента Голобородька виконав Зеленський. Клімкін зазначив, що після переговорів Меркель прокоментувала серіал так:


Дуже потішно, дуже потішно. Але я багато чого не зрозуміла.

Джерело: Ракурс


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