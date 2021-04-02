Авария в Суэцком канале оставила без оборудования COVID-больницы Харькова

Во время инцидента в Суэцком канале, фото: «Профиль»

https://racurs.ua/n152685-avariya-v-sueckom-kanale-ostavila-bez-oborudovaniya-covid-bolnicy-harkova.html

Ракурс

Авария в Суэцком канале, который был заблокирован во второй половине марта севшим на мель гигантским контейнеровозом Ever Given, привела к задержке доставки оборудования для харьковских COVID-больниц.

Заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк заявил об этом во время брифинга сегодня, 2 апреля, сообщает издание «Суспільне».

Благодаря той ситуаций, которая сложилась на Суэцком канале, соответственно, судно идет с задержкой, — отметил Черняк.

Чиновник добавил, что прибытие в Украину судна с соответствующим оборудованием ожидается 4 апреля.

Соответственно, в течение следующей недели те бочки, о которых мы говорили — для чернобыльской больницы, для районных больниц, для детской инфекционной больницы — они будут у нас, мы ждем, — отметил он.

Судно Ever Given 23 марта село на мель в Суэцком канале, перекрыв движение этой транспортной артерией. Лишь 29 марта его удалось снять с мели. Через Суэцкий канал проходит 10% всей международной морской торговли.

В Харькове по состоянию на 2 апреля были зафиксированы еще 877 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Напомним, эксперты спрогнозировали, сколько жизней эпидемия COVID-19 может забрать в Украине в 2021 году.