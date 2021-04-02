Авария в Суэцком канале оставила без оборудования COVID-больницы Харькова

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Во время инцидента в Суэцком канале, фото: «Профиль»
Авария в Суэцком канале оставила без оборудования COVID-больницы Харьковаhttps://racurs.ua/n152685-avariya-v-sueckom-kanale-ostavila-bez-oborudovaniya-covid-bolnicy-harkova.htmlРакурс
Авария в Суэцком канале, который был заблокирован во второй половине марта севшим на мель гигантским контейнеровозом Ever Given, привела к задержке доставки оборудования для харьковских COVID-больниц.
Заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк заявил об этом во время брифинга сегодня, 2 апреля, сообщает издание «Суспільне».
Благодаря той ситуаций, которая сложилась на Суэцком канале, соответственно, судно идет с задержкой, — отметил Черняк.
Чиновник добавил, что прибытие в Украину судна с соответствующим оборудованием ожидается 4 апреля.
Соответственно, в течение следующей недели те бочки, о которых мы говорили — для чернобыльской больницы, для районных больниц, для детской инфекционной больницы — они будут у нас, мы ждем, — отметил он.
Судно Ever Given 23 марта село на мель в Суэцком канале, перекрыв движение этой транспортной артерией. Лишь 29 марта его удалось снять с мели. Через Суэцкий канал проходит 10% всей международной морской торговли.
В Харькове по состоянию на 2 апреля были зафиксированы еще 877 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Напомним, эксперты спрогнозировали, сколько жизней эпидемия COVID-19 может забрать в Украине в 2021 году.
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