Саакашвили: Нигде в мире нет такой развращенной и гнилой бюрократии, как в Украине

https://racurs.ua/n152686-saakashvili-nigde-v-mire-net-takoy-razvraschennoy-i-gniloy-burokratii-kak-v-ukraine.html

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Владимир Зеленский изначально думал, что с коррупционной системой можно договориться. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, почему несмотря на желание президента, Украине трудно бороться с коррупцией.

За первый год он потерял много времени, поскольку думал, что с этой системой можно договориться по-хорошему и каким-то образом ее приручить. Невозможно ее приручить. Моя команда работала над реформами в десятках стран мира, начиная от Восточной Европы и до Африки. Я вам хочу сказать: нигде в мире я не видел такой развращенной и такой гнилой бюрократии и чиновнического аппарата, как в Украине, — отметил Саакашвили в эфире программы «Право на власть».

Он подчеркнул, что в Украине очень сильно коррумпирован чиновнический аппарат, поэтому с ним невозможно работать. Вместе с тем, председатель Исполнительного комитета реформ похвалил Зеленского за то, что тот «наехал» на Медведчука.