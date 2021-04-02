Центр противодействия дезинформации Банковой возглавила экс-спикер «Укрзализныци»

Центр противодействия дезинформации Банковой возглавила экс-спикер УЗ

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Полина Лысенко возглавила Центр противодействия дезинформации. Президент Владимир Зеленский 2 апреля назначил экс-спикера «Укрзализныци» руководителем новой структуры.

Соответствующий указ № 137/2021 в пятницу был размещен на сайте главы государства.

Центр противодействия дезинформации создан решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта, которое Зеленский ввел в действие 19 марта.

Сегодня Украина на передовой, в том числе и на передовой борьбы с пропагандой, — подчеркнул президент.

В вопросе противодействия дезинформации Украина тесно будет сотрудничать с западными партнерами, в частности странами НАТО, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирование общественным мнением, — добавила Лысенко.

Презентовать Центр противодействия дезинформации Ермак и Лысенко обещают 6 апреля.

Полина Лысенко в 2015 году окончила магистратуру в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. В 2015—2019 годах была помощником заместителя директора НАБУ. Впоследствии руководила департаментом международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора. Также работала спикером «Укрзализныци».

Напомним, создание Центра противодействия дезинформации Владимир Зеленский анонсировал 9 марта. Такой центр, по мнению президента, должен стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире. Тогда же Зеленский в качестве информфейкив вспомнил истории о распятом мальчике, поезде фашистов-карателей на Донбассе, запрете военным стрелять в ответ, вакцинации в Украине, а также упомянул об «искусственно созданном лидере мнений, которому из Испании лучше видно». Вероятно, глава государства имел в виду пророссийского блогера Анатолия Шария и пятого президента Петра Порошенко.