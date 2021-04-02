Владимир Зеленский, фото: Belsat

https://racurs.ua/n152693-top-10-kontrabandistov-popali-pod-sankcii-zelenskiy-video.html

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Персональные санкции введены против лиц, входящих в десятку крупнейших украинских контрабандистов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом в новом видеообращении, опубликованном после очередного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое состоялось сегодня, 2 апреля, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, санкции предусматривают блокирование активов и имущества лиц, которых, по аналитическим данным СБУ и аппарата СНБО, можно назвать «топ-десяткой украинской контрабанды».

Кроме того, отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов, — отметил Зеленский.

Также Зеленский пообещал, что лица, которые попали под санкции за контрабанду, это «первая десятка, но точно не последняя».

Президент подчеркнул, что госбюджет ежегодно из-за контрабанды недополучает 300 млрд грн, из них более 100 млрд грн — вследствие неэффективной работы таможни.

Кто именно попал под санкции, не уточняется.

Напомним, президент США Джо Байден сегодня провел первый телефонный разговор с Зеленским.