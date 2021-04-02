В Млечном пути обнаружили лучи сверхмощной энергии, фото:

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Ракурс

Космические лучи сверхмощной энергии обнаружил в нашей галактике Млечном пути совместный китайско-японский проект Tibet Asγ.

Самой мощной выявленной в ходе исследования этих гамма-лучей энергией являются беспрецедентно высокие 1 пета-электронвольт (PeV или один миллион миллиардов эВ), сообщает издание пресс-служба Академии наук Китая.

Удивительно, но эти гамма-лучи не указывают на известные источники гамма-излучения с высокой энергией, — отмечает пресс-служба академии.

Ученые считают, что такие гамма-лучи образуются в результате ядерного взаимодействия космических лучей, исходящих из крупнейших галактических источников (так называемых «ПеВатронов»), и межзвездного газа.

Космические лучи — это частицы высокой энергии из космического пространства, которые в основном состоят из протонов и ядер, а также небольшого количества электронов/позитронов и гамма-лучей.

Считается, что в нашей галактике Млечный Путь образуются космические лучи мощностью до нескольких PeV. В настоящее время ученые еще не знают, что именно является источником этих сверхмощных лучей. В качестве кандидатов рассматриваются:

остатки сверхновых;

области звездообразования;

сверхмассивная черная дыра в центре галактики.

Однако пока ни один из таких источников не выявлен путем наблюдений, прежде всего потому, что большинство космических лучей имеют электрический заряд и изменяют первоначальное направление, двигаясь Млечным путем. Также на траекторию их движения влияют магнитные поля.

Однако космические лучи могут взаимодействовать с межзвездной средой вблизи места их ускорения и образовывать гамма-лучи примерно с 10% энергии «родительских» космических лучей.

Поскольку направление электрически нейтральных гамма-лучей не может быть изменено магнитным полем, гамма-лучи сверхвысокой энергии (0,1−1 PeV) могут сказать нам, где расположены «ПеВатроны» в Млечном Пути.

Ученые из эксперимента Tibet Asγ наблюдали гамма-лучи с энергиями от 0,1 до 1 PeV, поступающие из областей галактического диска.

В частности, они обнаружили вдоль Млечного пути 23 космических гамма-луча со сверхвысокой энергией с энергией (выше 398 ТэВ). Из них самая высокая наблюдаемая энергия составляла почти 1 PeV, что является новым мировым рекордом для фотонов гамма-лучей, выявленных где угодно.

Напомним, американские астрономы обнаружили «дымоходы» Млечного пути.