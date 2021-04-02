У Чумацькому шляху виявили промені надпотужної енергії, фото:

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Космічні промені надпотужної енергії виявив у нашій галактиці Чумацький шлях спільний китайсько-японський проект Tibet Asγ.

Найвищою виявленою в ході дослідження цих гамма-променів енергією є безпрецедентно високі 1 пета-електронвольт (PeV або один мільйон мільярдів еВ), повідомляє видання прес-служба Академії наук Китаю.

Дивно, але ці гамма-промені не вказують на відомі джерела гамма-випромінювання з високою енергією, — зазначає прес-служба академії.

Вчені вважають, що такі гамма-промені утворюються внаслідок ядерної взаємодії космічних променів, що витікають з найпотужніших галактичних джерел (так званих «ПеВатронів»), і міжзоряного газу.

Космічні промені — це частинки високої енергії з космічного простору, які в основному складаються з протонів і ядер, а також невеликої кількості електронів/позитронів та гамма-променів.

Вважається, що в нашій галактиці Чумацький Шлях утворюються космічні промені потужністю до кількох PeV. Наразі учені ще не знають, що саме є джерелом цих надпотужних променів. Як кандидати розглядаються:

залишки наднових;

області зореутворення;

надмасивна чорна діра в центрі галактики.

Проте поки жодне з таких джерел не виявлене шляхом спостережень, передусім тому, що більшість космічних променів мають електричний заряд і змінюють початковий напрямок, рухаючись Чумацьким шляхом. Також на траєкторію їхнього руху впливають магнітні поля.

Однак космічні промені можуть взаємодіяти з міжзоряним середовищем поблизу місця їх прискорення і утворювати гамма-промені приблизно з 10% енергії «батьківських» космічних променів.

Оскільки напрямок електрично нейтральних гамма-променів не може бути змінений магнітним полем, гамма-промені надвисокої енергії (0,1−1 PeV) можуть сказати нам, де розташовані «ПеВатрони» в Чумацькому Шляху.

Вчені з експерименту Tibet Asγ спостерігали гамма-промені з енергіями від 0,1 до 1 PeV, що надходять з областей галактичного диска.

Зокрема, вони виявили вздовж Чумацького шляху 23 космічні гамма-промені з надвисокою енергією з енергією (вище 398 ТеВ). З них найвища спостережувана енергія становила майже 1 PeV, що є новим світовим рекордом для фотонів гамма-променів, виявлених де завгодно.

Нагадаємо, американські астрономи виявили «димарі» Чумацького шляху.