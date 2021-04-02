СНБО ввела санкции против десяти человек, фото:

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Ракурс

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) сегодня, 2 апреля, решил ввести санкции против лиц, которые, как считается, входят в десятку крупнейших контрабандистов Украины.

Кроме этих лиц, санкции введены против 68 связанных с ними компаний. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в СНБО.

Отмечается, что под санкции попали следующие лица:

Иван Бокало (зарегистрирован во Львове);

Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области);

Юрий Кушнир (село Старый Вовчанець Черновицкой области);

Александр Еримичук (Черновцы)

Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области);

Вадим Альперин (Одесса);

Александр Чудаков (Одесса);

Виктор Шерман (Одесса);

Александр Кравченко (Одесса);

Владимир Дидух (Львов).

Также под санкции попали 11 российских компаний, включая Россотрудничество (российское федеральное агентство, которое действует за пределами РФ и, как считается, используется для прикрытия деятельности российских спецслужб).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обещает, что сегодняшние санкции против контрабандистов не будут последними.