Зеленський летить до Макрона, президентам зателефонує Меркель

https://racurs.ua/ua/n153291-zelenskyy-letyt-do-makrona-prezydentam-zatelefonuie-merkel.html

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Переговори по Донбасу під час візиту Володимира Зеленського до Франції 16 квітня доповняться сеансом відеозв’язку з канцлером ФРН Ангелом Меркель.

Під час перебування президента України 16 квітня в Парижі Меркель візьме участь у його переговорах з Еммануелем Макроном. Французький та український президенти, канцлер Німеччини проведуть зустріч у відео-форматі, повідомляє ZN.UA з посиланням власні дипломатичні джерели.

Це будуть повноцінні переговори у скороченому нормандському форматі за участю Зеленського, Макрона та Меркель.

Мета такої зустрічі — показати нікчемність розмов щодо розколу Заходу у питанні України, а Путін не буде говорити про Україну без України.

Мета Путіна — розколоти нормандський формат. Ці переговори у відео-форматі є свідченням підтримки України з боку Франції та Німеччини, — заявило джерело.

Нагадаємо, що Зеленський разом з дружиною Оленою 16 квітня здійснить робочий візит до Французької Республіки. Плануються переговори з Макроном. Також відбудеться зустріч перших леді — Олени Зеленської та Бріжит Макрон.