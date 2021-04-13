У Меркель відповіли на дії Путіна біля кордонів України

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Дії Росії біля кордонів України та на території анексованого Криму несуть загрозу та дестабілізацію. Таким чином відреагував речник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт на стягування Москвою армії до українського кордону нібито під приводом військових навчань.

Масоване посилення ударних сил російських військ на кордоні з Україною та в нелегально анексованому Криму глибоко турбує, — заявив офіційний представник уряду Ангели Меркель під час брифінгу 13 квітня, пише «Укрінформ».

Він також назвав збільшення військової присутності Росії «загрозливими та дестабілізуючими заходами».

Зайберт наголосив, що Берлін, який входить до країн «Великої сімки», підтримав заяву G7, якою від Кремля вимагалося сприяти деескалації ситуації та виконати свої міжнародні зобов’язання.

За словами речника німецького уряду, Меркель раніше у телефонному режимі закликала президента Росії Володимира Путіна зменшити присутність військ у регіоні.

Нагадаємо, раніше міністри закордонних справ «Великої сімки» — Канади, Франції, Німеччини, Великої Британії, Японії, США та Італії — та високий представник ЄС закликали Москву зупинити масштабне переміщення військ на кордони з Україною, зупинити військову провокацію та вжити негайних заходів для деескалації напруги.