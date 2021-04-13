Британія відправляє винищувачі до Румунії через загрозу Росії на кордоні з Україною

https://racurs.ua/ua/n153205-brytaniya-vidpravlyaie-vynyschuvachi-do-rumuniyi-cherez-zagrozu-rosiyi-na-kordoni-z-ukrayinou.html

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Винищувачі Єврофайтер «Тайфун», які входять до складу Королівських повітряних сил Великої Британії, передислоковують до Східної Європи на тлі загострення ситуації біля кордонів України. Таким чином Лондон долучається до політики стримування президента Росії Володимира Путіна, який стягнув 80-тисячну армію до кордону з Україною.

Ввечері 12 квітня керівництво Міністерства оборони Британії підтвердило відправлення шести винищувачів четвертого покоління до Румунії задля патрулювання повітряного простору над Чорним морем, зазначає у вівторок британське видання Daily Mail.

Літаки супроводжуватиме група військових Експедиційної ескадри з логістики та механічної транспортної ескадри, які цього тижня будуть передислоковані з баз на території Британії.

Новина про переміщення винищувачів королівських ВПС країни вийшла у щоденній газеті під заголовком «За крок від війни». Також Daily Mail зауважує, що передислокація відбувається на тлі побоювань щодо нападу РФ на Україну, хоча оборонне відомство Британії наполягає на тому, що розгортання єврофайтерів «Тайфун» у Румунії є звичайною рутинною справою.