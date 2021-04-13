Британия отправляет истребители в Румынию из-за угрозы РФ на границе с Украиной

https://racurs.ua/n153205-britaniya-otpravlyaet-istrebiteli-v-rumyniu-iz-za-ugrozy-rf-na-granice-s-ukrainoy.html

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Истребители Еврофайтер «Тайфун», которые входят в состав Королевских воздушных сил Великобритании, передислоцируют в Восточную Европу на фоне обострения ситуации у границ Украины. Таким образом Лондон приобщается к политике сдерживания президента России Владимира Путина, который стянул 80-тысячную армию к границе с Украиной.

Вечером 12 апреля руководство Министерства обороны Великобритании подтвердило отправление шести истребителей четвертого поколения в Румынию для патрулирования воздушного пространства над Черным морем, отмечает во вторник британское издание Daily Mail.

Самолеты будет сопровождать группа военных из эскадры по логистике и механической транспортной эскадры, которые на этой неделе будут передислоцированы с баз на территории Британии.

Новость о перемещении истребителей королевских ВПС страны вышла в ежедневной газете под заголовком «В шаге от войны». Также Daily Mail отмечает, что передислокация проходит на фоне опасений относительно нападения РФ на Украину, хотя оборонное ведомство Великобритании настаивает на том, что развертывание еврофайтеров «Тайфун» в Румынии является обычным рутинным делом.