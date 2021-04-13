Дату подорожания автотоплива спрогнозировали эксперты. Фото:

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Ракурс

Топливо для автомобилей может подорожать уже этой весной.

Спрос на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ будет ощущаться из-за неожиданной остановки белорусского завода «Нафтан» и нерешенной ситуации с новым нефтетрейдером, который пришел бы на замену «Роснефти». Из-за спроса может вырасти и цена. Об этом 13 апреля директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил в комментарии «Слово и дело».

Наш главный эксперт по рынку сжиженного газа Артем Куюн говорит, что весь объем сжиженного газа заместить точно не удастся. Что это значит для цен? Ничего хорошего. Будет рост. Нехватку газа можно закрыть бензином. Но опять же, бензин в запасе никто не держит, значит, рост спроса повысит цены на него. Ну и совсем непонятно, как будет с дизелем. Всех интересует, а насколько именно цены могут вырасти. Не берусь прогнозировать. Это невозможно, когда есть дефицит, — отметил эксперт.



По словам Куюна, четыре года назад цена на сжиженный газ выросла с 12 грн до 17 грн за литр, при том, что в балансе не хватало лишь 10% топлива. Этой весной цены могут стать еще ощутимее. Подорожать топливо может в мае.

Напомним, 2 апреля между Кабинетом министров и крупнейшими сетями АЗС было заключено неформальное соглашение. Правительство пообещало закрыть нелегальные АЗС, и прекратить торговлю в стране низкокачественным бензином и дизелем в обмен на фиксацию цен на топливо. В рамках меморандума, цены на топливо будут формироваться на условиях свободной конкуренции.