Цены на бензин резко упали — сколько стоит топливо

Бензин. Фото: Istock

https://racurs.ua/n153056-ceny-na-benzin-rezko-upali-skolko-stoit-toplivo.html

Ракурс

Цены на бензин в Украине резко снизились за неделю с 2 по 9 апреля. Сейчас все розничные сети снизили цены на бензин в пределах 0,1−1,5 грн /л.

Снижение цен произошло на фоне меморандума, который накануне подписали сети АЗС и Кабмин. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы «А-95».

За прошедшую неделю средняя по стране цена бензина в следующем:

А-92 снизилась на 34 коп/л, до 21,16 грн/л;

А-95 подешевел на 48 коп/л, до 28,58 грн/л;

цена ДТ осталась на том же уровне — 28,25 грн/л (-1 коп/л).

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на бензин в Украине попытались урегулировать в Кабмине. 2 апреля между Кабинетом министров и крупнейшими сетями АЗС было заключено неформальное соглашение. Правительство пообещало закрыть нелегальные АЗС и прекратить торговлю в стране низкокачественным бензином и дизелем в обмен на фиксацию цен на топливо.