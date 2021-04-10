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Ракурс
Бензин. Фото: Istock

Цены на бензин резко упали — сколько стоит топливо

10 апр 2021, 12:14
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Цены на бензин в Украине резко снизились за неделю с 2 по 9 апреля. Сейчас все розничные сети снизили цены на бензин в пределах 0,1−1,5 грн /л.

Снижение цен произошло на фоне меморандума, который накануне подписали сети АЗС и Кабмин. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы «А-95».


За прошедшую неделю средняя по стране цена бензина в следующем:

  • А-92 снизилась на 34 коп/л, до 21,16 грн/л;
  • А-95 подешевел на 48 коп/л, до 28,58 грн/л;
  • цена ДТ осталась на том же уровне — 28,25 грн/л (-1 коп/л).

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на бензин в Украине попытались урегулировать в Кабмине. 2 апреля между Кабинетом министров и крупнейшими сетями АЗС было заключено неформальное соглашение. Правительство пообещало закрыть нелегальные АЗС и прекратить торговлю в стране низкокачественным бензином и дизелем в обмен на фиксацию цен на топливо.

Источник: Ракурс


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