Цены на бензин резко упали — сколько стоит топливо

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Бензин. Фото: Istock
Цены на бензин резко упали — сколько стоит топливоhttps://racurs.ua/n153056-ceny-na-benzin-rezko-upali-skolko-stoit-toplivo.htmlРакурс
Цены на бензин в Украине резко снизились за неделю с 2 по 9 апреля. Сейчас все розничные сети снизили цены на бензин в пределах 0,1−1,5 грн /л.
Снижение цен произошло на фоне меморандума, который накануне подписали сети АЗС и Кабмин. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой группы «А-95».
За прошедшую неделю средняя по стране цена бензина в следующем:
- А-92 снизилась на 34 коп/л, до 21,16 грн/л;
- А-95 подешевел на 48 коп/л, до 28,58 грн/л;
- цена ДТ осталась на том же уровне — 28,25 грн/л (-1 коп/л).
Напомним, ранее мы сообщали, что цены на бензин в Украине попытались урегулировать в Кабмине. 2 апреля между Кабинетом министров и крупнейшими сетями АЗС было заключено неформальное соглашение. Правительство пообещало закрыть нелегальные АЗС и прекратить торговлю в стране низкокачественным бензином и дизелем в обмен на фиксацию цен на топливо.
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