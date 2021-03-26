Цены на бензин в Украине требует снизить АМКУ

Цены на бензин. Фото: Istock

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Ракурс

Цена на бензин в Украине резко подскочила на украинских АЗС, несмотря на снижение мировых котировок на топливо.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) считает, что крупнейшие сети АЗС необъективно устанавливают цены. Об этом сообщила пресс-служба Комитета.

Сообщается, что АМКУ выдал крупным розничным сетям обязательные рекомендации по установлению розничных цен на топливо. Рекомендации от АМКУ получили такие сети:

WOG;

OKKO;

Ukrnafta;

AMIK;

Shell;

Socar;

UPG;

БРСМ;

Avantage-7;

Glusco.

Сообщается, что в январе-марте 2021 года курс доллара снизился на 2,8%, а средние цены крупного опта на бензины марки А-95 выросли на 12,5%, дизтопливо — на 9,4%. В то же время средние розничные цены на бензины марки А-95 выросли на 12,5%, на дизельное топливо — на 12,93%, на автогаз — на 21,15%.

Уже с 12 марта европейские котировки на топливо начали снижаться. При этом уровень розничных цен в украинских сетях АЗС продолжал расти.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на бензин и дизельное топливо в Украине 23 марта вновь выросли. В то же время цены на нефть упали на 1% из-за опасений, что новые карантинные ограничения и медленное развертывание вакцин в Европе замедлят восстановление спроса. Производители снижают цены на фоне избытка предложения.

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