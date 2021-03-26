Ціни на бензин в Україні вимагає знизити АМКУ

Ціна на бензин. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152312-ciny-na-benzyn-v-ukrayini-vymagaie-znyzyty-amku.html

Ракурс

Ціна на бензин в Україні різко підскочила на українських АЗС попри зниження світових котирувань на пальне.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) вважає, що найбільші мережі АЗС необ'єктивно встановлюють ціни. Про це повідомила прес-служба Комітету.

Повідомляється, що АМКУ надав великим роздрібним мережам обов’язкові рекомендації щодо встановлення роздрібних цін на паливо. Рекомендації від АМКУ отримали такі мережі:

WOG;

OKKO;

Ukrnafta;

AMIK;

Shell;

Socar;

UPG;

БРСМ;

Avantage-7;

Glusco.

Повідомляється, що в січні-березні 2021 року курс долара знизився на 2,8%, а середні ціни великого гурту на бензини марки А-95 зросли на 12,5%, дизпальне — на 9,4%. Водночас середні роздрібні ціни на бензини марки А-95 зросли на 12,5%, на дизельне пальне — на 12,93%, на автогаз — на 21,15%.

Вже з 12 березня європейські котирування на пальне почали знижуватися. При цьому рівень роздрібних цін в українських мережах АЗС продовжував зростати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 23 березня знову зросли. Водночас ціни на нафту впали на 1% через побоювання, що нові карантинні обмеження і повільне розгортання вакцин в Європі сповільнять відновлення попиту. Виробники знижують ціни на фоні надлишку пропозиції.