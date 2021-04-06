Цены на бензин зафиксируют — во сколько обойдется топливо

Цены на бензин. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152819-ceny-na-benzin-zafiksiruut-vo-skolko-oboydetsya-toplivo.html

Ракурс

Цены на бензин в Украине попытались урегулировать в Кабмине. 2 апреля между Кабинетом министров и крупнейшими сетями АЗС произошла неформальная сделка.

Правительство пообещало закрыть нелегальные АЗС и пресечь торговлю в стране низкокачественным бензином и дизелем в обмен на фиксацию цен на топливо. Об этом сообщает «Лига».

Сообщается, Кабмин добился того, чтобы крупные сети заправок, включая ОККО, WOG и Socar, снизили цены до 30 грн за литр. Причиной для таких переговоров послужил уход крупнейшего поставщика российского дизеля и автогаза — компании Proton Energy. Такое решение компании связно с блокировкой сети АЗС Glusco, связанной с Виктором Медведчуком.

После нескольких недель переговоров, Кабмин и АЗС договорились нарастить внутреннее производство нефтепродуктов и бороться с теневой долей рынка. В Кабмине планируют избежать дефицита и резких ценовых колебаний. В рамках меморандума цены на топливо должны будут формироваться на условиях свободной конкуренции.

Некоторые сети свою часть сделки уже выполнили. С 2 по 5 апреля большая часть автостанций опустила цены на бензины и дизель ниже 30 грн за литр. Исключение — сети Socar, «Параллель», «Автопорт» и «Нефтек», оставившие свои предложения прежними — от 30,5 до 32 грн за литр в зависимости от вида горючего.

Напомним, ранее мы сообщали, что цена на бензин в Украине резко подскочила на украинских АЗС, несмотря на снижение мировых котировок на топливо. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) считает, что крупнейшие сети АЗС необъективно устанавливают цены.