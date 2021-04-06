Сборы теробороны объявили на юге Украины

Фото: Сухопутные войска ВСУ

https://racurs.ua/n152818-sbory-teroborony-obyavili-na-uge-ukrainy.html

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Собрание территориальной обороны объявили в южных приграничных районах Украины.

Цель собрания — нарастить способности подразделений теробороны к выполнению определенных им задач, повысить индивидуальные навыки военнослужащих и практические навыки командиров. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

С целью формирования и подготовки подразделений территориальной обороны к выполнению задач по предназначению, выполнение задач теробороны по контролю населенных пунктов, усиления и защиты государственной границы, охраны и обороны определенных объектов, борьбе с ДРГ в приграничных районах страны в отдельных областях южного региона страны проводятся собрания, — отмечается в сообщении.

Подразделения теробороны будут выполнять задачи по охране и защите админграницы с Крымом, прикрывать десантно-доступные участки побережья, выполнять задачи по контролю населенных пунктов и по охране органов государственной власти.

Также среди реальных задач:

усиление охраны критических объектов, мостов;

несение службы на блокпостах, контроля населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;

борьбы с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно созданными вооруженными формированиями.

Напомним, летом 2021 года пограничники Украины примут участие в украинско-британских учениях Cossack Mace-2021, которые будут проводиться на базе одного из учебных центров Вооруженных Сил Украины.