Почему задерживается поставка вакцин, объяснение дал Степанов

Вакцинация. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152817-pochemu-zaderjivaetsya-postavka-vakcin-obyasnenie-dal-stepanov.html

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Вакцинация в Украине происходит очень медленно, а закупка вакцин Министерством здравоохранения не повлияла на улучшение ситуации с коронавирусом.

Почему тормозится вакцинация, объяснил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, сейчас Украина имеет в заключенных контрактах 22 млн доз вакцины, из которых 8 млн доз — это вакцина инициативы COVAX, а еще 14 млн доз — это вакцины, которые Украина должна получить по прямым контрактам с производителями.

Сейчас по контрактам Украина должна получить 10 млн доз вакцины Novavax, 2 млн доз производителя AstaZeneca (Covishield), и почти 2 млн доз вакцины Sinovac. В ближайшие дни государство должно получить еще 15 млн доз вакцины от еще одного производителя, с которым был заключен контракт.

По словам Степанова, все контракты заключаются с условием поставки в 2021 году, но в Минздраве столкнулись с проблемой невыполнения обязательств со стороны компаний-производителей вакцин.

2 млн доз должны были поступить в страну до 31 марта. Но правительство Индии наложило ограничения на экспорт вакцины. Сейчас наши дипломаты активно работают в Индии, чтобы получить разрешение на экспорт остаточных 1,5 млн доз, предусмотренных по контракту, — заявил Степанов.

Также он отметил, что происходят просрочки поставок вакцин по механизму COVAX. Такие задержки, по его словам, связаны с недостаточным производством вакцин против коронавируса в мире и большим спросом на них.

Отметим, что за минувшие сутки, 5 апреля, в Украине привито 12 тыс. 856 человек. По состоянию на 6 апреля 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 304 тыс. 680 человек. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 413 тыс. 561 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что с коронавирусом в больницах Украины сейчас находится 47 тыс. пациентов. Профильный министр Максим Степанов назвал ситуацию с заболеваемостью напряженной. Он признал, что дальше увеличивать количество больничных коек с кислородом невозможно.