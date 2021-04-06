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Ракурс
Вакцинація. Фото: IStock

Чому затримується постачання вакцин, пояснення дав Степанов

6 кві 2021, 11:04
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Вакцинація в Україні відбувається дуже повільно, а закупівля вакцин Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) не вплинула на покращення ситуації з коронавірусом.

Чому гальмується вакцинація, пояснив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

За його словами, наразі Україна має в заключених контрактах 22 млн доз вакцини, з яких 8 млн доз — це вакцина ініціативи COVAX, а ще 14 млн доз — це вакцини, які Україна має отримати за прямими контрактами з виробниками.

Наразі за контрактами Україна має дістати 10 млн доз вакцини Novavax, 2 млн доз виробника AstaZeneca (Covishield), і майже 2 млн доз вакцини Sinovac. Найближчими днями держава має отримати ще 15 млн доз вакцини він ще одного виробника, з яким був укладений контракт.

За словами Степанова, усі контракти укладаються з умовою постачання у 2021 році, але в МОЗ зіткнулися з проблемою невиконання зобов’язань із боку компанії-виробників вакцин.

2 млн доз мали надійти в країну до 31 березня. Але уряд Індії наклав обмеження на експорт вакцини. Зараз наші дипломати активно працюють в Індії, щоб отримати дозвіл на експорт залишкових 1,5 млн доз, які передбачені за контрактом, — заявив Степанов.

Також він зазначив, що відбувається прострочення постачань вакцин за механізмом COVAX. Такі затримки, за його словами, пов’язані із недостатнім виробництвом вакцин проти коронавірусу у світі та великим попитом на них.


Зауважимо, що за минулу добу, 5 квітня, провакциновано 12 тис. 856 людей. Станом на 6 квітня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 304 тис. 680 осіб. До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 413 тис. 561 людина.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з коронавірусом у лікарнях України наразі перебуває 47 тис. пацієнтів. Профільний міністр Максим Степанов назвав ситуацію із захворюваністю напруженою. Він визнав, що далі збільшувати кількість лікарняних ліжок із підведеним до них киснем неможливо.

Джерело: Ракурс


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