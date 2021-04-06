Чому затримується постачання вакцин, пояснення дав Степанов

Вакцинація. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152817-chomu-zatrymuietsya-postachannya-vakcyn-poyasnennya-dav-stepanov.html

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Вакцинація в Україні відбувається дуже повільно, а закупівля вакцин Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) не вплинула на покращення ситуації з коронавірусом.

Чому гальмується вакцинація, пояснив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

За його словами, наразі Україна має в заключених контрактах 22 млн доз вакцини, з яких 8 млн доз — це вакцина ініціативи COVAX, а ще 14 млн доз — це вакцини, які Україна має отримати за прямими контрактами з виробниками.

Наразі за контрактами Україна має дістати 10 млн доз вакцини Novavax, 2 млн доз виробника AstaZeneca (Covishield), і майже 2 млн доз вакцини Sinovac. Найближчими днями держава має отримати ще 15 млн доз вакцини він ще одного виробника, з яким був укладений контракт.

За словами Степанова, усі контракти укладаються з умовою постачання у 2021 році, але в МОЗ зіткнулися з проблемою невиконання зобов’язань із боку компанії-виробників вакцин.

2 млн доз мали надійти в країну до 31 березня. Але уряд Індії наклав обмеження на експорт вакцини. Зараз наші дипломати активно працюють в Індії, щоб отримати дозвіл на експорт залишкових 1,5 млн доз, які передбачені за контрактом, — заявив Степанов.

Також він зазначив, що відбувається прострочення постачань вакцин за механізмом COVAX. Такі затримки, за його словами, пов’язані із недостатнім виробництвом вакцин проти коронавірусу у світі та великим попитом на них.

Зауважимо, що за минулу добу, 5 квітня, провакциновано 12 тис. 856 людей. Станом на 6 квітня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 304 тис. 680 осіб. До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 413 тис. 561 людина.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з коронавірусом у лікарнях України наразі перебуває 47 тис. пацієнтів. Профільний міністр Максим Степанов назвав ситуацію із захворюваністю напруженою. Він визнав, що далі збільшувати кількість лікарняних ліжок із підведеним до них киснем неможливо.