Вихід із локдауну трьох регіонів прогнозують у МОЗ

Локдаун. Фото: Istock

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Коронавірус в Україні може піти на спад одразу в трьох регіонах — Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Ці регіони вже скоро покинуть «червону» зону карантину. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

Повідомляється, що в цих регіонах значно зменшилася кількість хворих, а найближчим часом, після повної стабілізації ситуації в регіонах, області почнуть виходити з «червоної» зони розповсюдження коронавірусу.

Тут місяць тому була критична ситуація, заповненість ліжок із киснем в Івано-Франківській області складала 82%. Сьогодні — 37%, — заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що посилені карантинні заходи найближчими днями почнуть діяти в Хмельницькій області. Посилений карантин у цьому регіоні почне діяти із 7 квітня і триватиме до 18 квітня. Рішення про введення більш жорстких обмежень на території області прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.