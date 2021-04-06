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Ракурс
Локдаун. Фото: Istock

Вихід із локдауну трьох регіонів прогнозують у МОЗ

6 кві 2021, 10:32
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Коронавірус в Україні може піти на спад одразу в трьох регіонах — Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Ці регіони вже скоро покинуть «червону» зону карантину. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

Повідомляється, що в цих регіонах значно зменшилася кількість хворих, а найближчим часом, після повної стабілізації ситуації в регіонах, області почнуть виходити з «червоної» зони розповсюдження коронавірусу.


Тут місяць тому була критична ситуація, заповненість ліжок із киснем в Івано-Франківській області складала 82%. Сьогодні — 37%, — заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що посилені карантинні заходи найближчими днями почнуть діяти в Хмельницькій області. Посилений карантин у цьому регіоні почне діяти із 7 квітня і триватиме до 18 квітня. Рішення про введення більш жорстких обмежень на території області прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС.

Джерело: Ракурс


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