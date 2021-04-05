Хмельниччина потрапила в «червону» карантинну зону. Фото: Цензор.НЕТ

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Посилені карантинні заходи найближчими днями почнуть діяти у Хмельницькій області.

Посилений карантин у цьому регіоні почне діяти з 7 квітня й триватиме до 18 квітня. Рішення про введення більш жорстких обмежень на території області прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС. Про це 5 квітня повідомила прес-служба Хмельницької обласної державної адміністрації.

З середи у Хмельницькій області заборонять роботу закладів харчування (крім доставки і замовлень на винос), ТРЦ, магазинів і ринків, банків, операторів поштового зв’язку, техобслуговування і ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Закладам культури заборонять приймати відвідувачів та влаштовувати масові культурні заходи. Також будуть зачиненими спортзали, фітнес-центри, басейни та непродовольчі ринки. Дозволять працювати автомоконцертам, автокінотеатрам та історико-культурних заповідникам.

Ресторани у готелях не зможуть працювати з 23.00 до 6.00, однак їжу доставлятимуть в номери готелів за замовленням клієнтів. Навчатися в школах зможуть учні 1−4 класів, а учні 5−11 класів будуть навчатися дистанційно. Дитячі садочки також працюватимуть.

Нагадаємо, станом на 5 квітня в «червоній» зоні знаходиться 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. Епідеміологічний поріг в Україні перевищений у 21 з 25 регіонів.