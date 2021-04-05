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Ракурс
Карантин. Фото: IStock

У «червоній» зоні залишаються 11 областей — де ситуація найгірша (ІНФОГРАФІКА)

5 кві 2021, 12:08
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Коронавірус в Україні продовжує ширитися, а в «червоній» зоні карантинних обмежень залишаються 11 областей.

У 21 з 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Повідомляється, що наразі нормі відповідають Вінницька область (92,2% при нормі 100%), Херсонська область (86,5%), Хмельницька область (92,3%) та Чернігівська (95,2%) область. В інших регіонах показник захворюваності та госпіталізацій значно перевищує норму.

Зонування. Інфографіка: МОЗ

Найгірша ситуація з захворюваністю на коронавірус спостерігається в Києві та Тернопільській області — 121,2% та 206,2% відповідно.

При цьому в «червоній» зоні залишаються 11 регіонів, зокрема:

  • Київ та Київська область:
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

Інші регіони перебувають у «помаранчевій» зоні, єдиною «жовтою» зоною залишається Херсонська область.

Міністр Кабміну Олег Немчінов заявив, що Харківська та Хмельницька області можуть потрапити в червону зону карантину найближчими днями. За його словами, наразі МОЗ уже веде активну роботу з місцевими підрозділами охорони здоров’я й обласною адміністрацією.


Він додав, що Харківщині та Хмельниччині потрібно звернути увагу на показники госпіталізацій, зайнятості ліжок із киснем та приросту нових випадків COVID-19. Натомість питання про запровадження загальнонаціонального локдауну зараз не обговорюється, наголосив Немчинов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що локдаун у Києві з 5 квітня обмежив використання громадського транспорту. У столиці закрили школи й дитсадки, а метро, трамваї та автобуси перевозять пасажирів зі спеціальними перепустками.

Джерело: Ракурс


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