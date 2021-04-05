У «червоній» зоні залишаються 11 областей — де ситуація найгірша (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n152766-u-chervoniy-zoni-zalyshautsya-11-oblastey-de-sytuaciya-naygirsha-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує ширитися, а в «червоній» зоні карантинних обмежень залишаються 11 областей.
У 21 з 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Повідомляється, що наразі нормі відповідають Вінницька область (92,2% при нормі 100%), Херсонська область (86,5%), Хмельницька область (92,3%) та Чернігівська (95,2%) область.
В інших регіонах показник захворюваності та госпіталізацій значно перевищує норму.
Найгірша ситуація з захворюваністю на коронавірус спостерігається в Києві та Тернопільській області — 121,2% та 206,2% відповідно.
При цьому в «червоній» зоні залишаються 11 регіонів, зокрема:
- Київ та Київська область:
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Інші регіони перебувають у «помаранчевій» зоні, єдиною «жовтою» зоною залишається Херсонська область.
Міністр Кабміну Олег Немчінов заявив, що Харківська та Хмельницька області можуть потрапити в червону зону карантину найближчими днями. За його словами, наразі МОЗ уже веде активну роботу з місцевими підрозділами охорони здоров’я й обласною адміністрацією.
Він додав, що Харківщині та Хмельниччині потрібно звернути увагу на показники госпіталізацій, зайнятості ліжок із киснем та приросту нових випадків COVID-19. Натомість питання про запровадження загальнонаціонального локдауну зараз не обговорюється, наголосив Немчинов.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що локдаун у Києві з 5 квітня обмежив використання громадського транспорту. У столиці закрили школи й дитсадки, а метро, трамваї та автобуси перевозять пасажирів зі спеціальними перепустками.