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Карантин. Фото: Istock

В «красной» зоне остаются 11 областей — где ситуация хуже всего (ИНФОГРАФИКА)

5 апр 2021, 12:08
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Коронавирус в Украине продолжает распространяться, а в «красной» зоне карантина остаются 11 областей.

В 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что сейчас норме соответствуют Винницкая область (92,2% при норме 100%), Херсонская область (86,5%), Хмельницкая область (92,3%) и Черниговская (95,2%) область. В других регионах показатель заболеваемости и госпитализации значительно превышает норму.

Зонирование. Инфографика: МинздравНаихудшая ситуация с заболеваемостью коронавирусом наблюдается в Киеве и Тернопольской области — 121,2% и 206,2% соответственно.

При этом в «красной» зоне остаются 11 регионов, в частности:

  • Киев и Киевская область:
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Другие регионы находятся в «оранжевой» зоне, единственной «желтой» зоной остается Херсонская область.

Министр Кабмина Олег Немчинов заявил, что Харьковская и Хмельницкая области могут попасть в «красную» зону карантина в ближайшие дни. По его словам, сейчас Минздрав уже ведет активную работу с местными подразделениями здравоохранения и областной администрацией.


Он добавил, что Харьковщине и Хмельниччине нужно обратить внимание на показатели госпитализаций, занятости коек с кислородом и прирост новых случаев COVID-19. Вопрос о введении общенационального локдауна сейчас не обсуждается, подчеркнул Немчинов.

Напомним, ранее мы сообщали, что локдаун в Киеве с 5 апреля ограничил использование общественного транспорта. В столице закрыли школы и детсады, а метро, трамваи и автобусы перевозят пассажиров по специальным пропускам.

Источник: Ракурс


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