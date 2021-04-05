Карантин. Фото: Istock

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться, а в «красной» зоне карантина остаются 11 областей.

В 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сообщается, что сейчас норме соответствуют Винницкая область (92,2% при норме 100%), Херсонская область (86,5%), Хмельницкая область (92,3%) и Черниговская (95,2%) область. В других регионах показатель заболеваемости и госпитализации значительно превышает норму.



Наихудшая ситуация с заболеваемостью коронавирусом наблюдается в Киеве и Тернопольской области — 121,2% и 206,2% соответственно.

При этом в «красной» зоне остаются 11 регионов, в частности:

Киев и Киевская область:

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Другие регионы находятся в «оранжевой» зоне, единственной «желтой» зоной остается Херсонская область.

Министр Кабмина Олег Немчинов заявил, что Харьковская и Хмельницкая области могут попасть в «красную» зону карантина в ближайшие дни. По его словам, сейчас Минздрав уже ведет активную работу с местными подразделениями здравоохранения и областной администрацией.

Он добавил, что Харьковщине и Хмельниччине нужно обратить внимание на показатели госпитализаций, занятости коек с кислородом и прирост новых случаев COVID-19. Вопрос о введении общенационального локдауна сейчас не обсуждается, подчеркнул Немчинов.

Напомним, ранее мы сообщали, что локдаун в Киеве с 5 апреля ограничил использование общественного транспорта. В столице закрыли школы и детсады, а метро, трамваи и автобусы перевозят пассажиров по специальным пропускам.