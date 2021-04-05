В «красной» зоне остаются 11 областей — где ситуация хуже всего (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152766-v-krasnoy-zone-ostautsya-11-oblastey-gde-situaciya-huje-vsego-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться, а в «красной» зоне карантина остаются 11 областей.
В 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Сообщается, что сейчас норме соответствуют Винницкая область (92,2% при норме 100%), Херсонская область (86,5%), Хмельницкая область (92,3%) и Черниговская (95,2%) область. В других
регионах показатель заболеваемости и госпитализации значительно превышает норму.
Наихудшая ситуация с заболеваемостью коронавирусом наблюдается в Киеве и Тернопольской области — 121,2% и 206,2% соответственно.
При этом в «красной» зоне остаются 11 регионов, в частности:
- Киев и Киевская область:
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Другие регионы находятся в «оранжевой» зоне, единственной «желтой» зоной остается Херсонская область.
Министр Кабмина Олег Немчинов заявил, что Харьковская и Хмельницкая области могут попасть в «красную» зону карантина в ближайшие дни. По его словам, сейчас Минздрав уже ведет активную работу с местными подразделениями здравоохранения и областной администрацией.
Он добавил, что Харьковщине и Хмельниччине нужно обратить внимание на показатели госпитализаций, занятости коек с кислородом и прирост новых случаев COVID-19. Вопрос о введении общенационального локдауна сейчас не обсуждается, подчеркнул Немчинов.
Напомним, ранее мы сообщали, что локдаун в Киеве с 5 апреля ограничил использование общественного транспорта. В столице закрыли школы и детсады, а метро, трамваи и автобусы перевозят пассажиров по специальным пропускам.