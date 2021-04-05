Киев по спецпропускам — пробки не исчезли, такси подорожало, скриншот видео

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Локдаун в Киеве с 5 апреля ограничил использование общественного транспорта. В столице закрыли школы и детсады, а метро, ​​трамваи и автобусы перевозят пассажиров по специальным пропускам.

Возле станций метро эти документы, выданные КГГА, проверяет полиция.

На обратной стороне пропуска указано место работы пассажира. Патрульные, которые опрашивают СМИ, рассказали, что многие люди пробовали пройти в метро без спецпропуска.

Тем временем в Киеве резко подскочили цены на такси. Например, утром с левого берега на правый можно было проехать за 400 грн. Данные сервиса такси Bolt свидетельствуют, что доехать из Позняков на Контрактовую площадь можно за 420 грн.

Поездка от метро Почайна до Майдана Независимости обойдется не менее чем в 200 грн, а от станции метро Васильковская до Золотых ворот — от 250 грн. При этом вызвать такси сейчас сложно, поскольку машин не хватает.

Однако столичные пробки не рассосались даже в таких условиях. Особенно тяжелая ситуация вблизи переправ через Днепр, а также на проспекте Победы и других въездах в Киев из пригорода.

Ранее руководителей предприятий попросили организовать работу сотрудников дистанционно, или отправить их в отпуск. Власти Киева заверили, что будут вести жесткий мониторинг организованных коллективов в закрытых помещениях.

В КГГА отметили, что спецпропуски выдаются бесплатно тем организациям, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.