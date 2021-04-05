Затори у Києві не зникли, таксі подорожчало — Київ зі спецперепустками,скріншот відео

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Локдаун у Києві з 5 квітня обмежив використання громадського транспорту. В столиці закрили школи і дитсадки, а метро, трамваї та автобуси перевозять пасажирів із спеціальними перепустками.

Біля станцій метро ці документи, видані КМДА, перевіряє поліція.

На зворотній стороні перепустки вказано місце роботи пасажира. Патрульні, які опитують ЗМІ, розповіли, що чимало людей намагалися пройти в метро без спецперепустки.

Тим часом у Києві різко підскочили ціни на таксі. Наприклад, уранці з лівого берега на правий можна було проїхати за 400 грн. Дані сервісу таксі Bolt свідчать, що доїхати з Позняків на Контрактову площу можна за 420 грн.

Поїздка від метро Почайна до Майдану Незалежності обійдеться не менше ніж у 200 грн, а від станції метро Васильківська до Золотих воріт — від 250 грн. При цьому викликати таксі зараз складно, оскільки машин не вистачає.

Однак столичні затори не розсмокталися навіть у таких умовах. Особливо важка ситуація поблизу переправ через Дніпро, а також на проспекті Перемоги та інших в’їздах у Київ з передмістя.

Раніше керівників підприємств попросили організувати роботу співробітників дистанційно, або відправити їх у відпустку. Влада Києва запевнила, що вестиме жорсткий моніторинг організованих колективів у закритих приміщеннях.

У КМДА наголошували, що спецквитки видаються безкоштовно тим організаціям, які забезпечують життєдіяльність міста. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.