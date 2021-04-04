Карантин у Києві – майже третина закладів не дотримується обмежень. Фото: https://ua.news/ua

https://racurs.ua/ua/n152747-karantyn-u-kyievi-ponad-tretyna-zakladiv-ne-dotrymuietsya-obmejen.html

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Карантин у Києві посилили через стрімке поширення коронавірусу. За минулу добу поліція перевірила 490 закладів Києва на дотримання правил карантину.

Поліцейські перевіряли розважальні заклади, заклади громадського харчування і торговельно-розважальні центри. Про це інформують у прес-службі поліції Києва.

Порушення карантину виявили у 173 закладах. Вони отримали штрафи від 34 до 170 тис. грн. Загалом правоохоронці пояснюють громадянам, чому необхідно дотримуватися усіх правил карантину.

Але якщо вони відмовляються виконувати розпорядження працівників поліції та свідомо порушують обмеження, то тоді поліцейські притягують їх до відповідальності.

Щоб контролювати, як люди дотримуються карантину, у Києві створили мобільні групи. Щодня поліцейські перевіряють не тільки заклади, але і посилено патрулюють вулиці, сквери, лісопаркові зони та місця відпочинку.

Нагадаємо, у Києві з понеділка, 5 квітня, запроваджуються суворіші обмеження. У столиці закривають школи та садочки, транспорт працюватиме за спецперепустками, а киян мають відправити на дистанційну роботу або у відпустки.