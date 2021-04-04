Карантин в Киеве – почти треть заведений не соблюдает ограничений. Фото: https://ua.news/ua

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Ракурс

Карантин в Киеве усилили из-за стремительного распространения коронавируса. За минувшие сутки полиция проверила 490 заведений Киева на соблюдение правил карантина.

Полицейские проверяли развлекательные заведения, заведения общественного питания и торгово-развлекательные центры. Об этом информируют в пресс-службе полиции Киева.

Нарушение карантина обнаружили в 173 заведениях. Они получили штрафы от 34 до 170 тыс. грн. В целом правоохранители объясняют гражданам, почему необходимо соблюдать все правила карантина.

Но если они отказываются выполнять распоряжения сотрудников полиции и сознательно нарушают ограничения, то тогда полицейские привлекают их к ответственности.

Чтобы контролировать, как люди соблюдают карантин, в Киеве создали мобильные группы. Ежедневно полицейские проверяют не только заведения, но и усиленно патрулируют улицы, скверы, лесопарковые зоны и места отдыха.

Напомним, в Киеве с понедельника, 5 апреля, вводятся более строгие ограничения. В столице закрывают школы и садики, транспорт будет работать по спецпропускам, а киевлян должны отправить на дистанционную работу или в отпуск.