В Киеве будут штрафовать за несоблюдение карантина в офисах

В Киеве введен жесткий карантин, фото: «Новый компаньон»

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Коронавирус в Украине активно распространяется, в связи с чем в ряде регионов страны, в частности в Киеве, введен усиленный карантин.

Несмотря на это, в большинстве офисов столицы — как государственных, так и частных — нарушаются карантин. Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил об этом в эфире телеканала «Украина 24», ссылаясь на результаты проведенного на прошлой неделе мониторинга.

К сожалению, 85% коллективов работали в полном объеме, в помещениях не соблюдают дистанцию, режим ношения масок, — подчеркнул Рубан.

По словам чиновника, работодателей, которые не соблюдают соответствующих ограничений, будут штрафовать на суммы от 34 тыс. грн.

Рубан отметил, что в случае выявления нарушений на место направлять правоохранителей.

Напомним, в Киеве с 5 апреля вводится жесткий карантин, который будет действовать как минимум до 16 апреля. В этот период, в частности, общественный наземный транспорт и метро будут работать по специальным пропускам.