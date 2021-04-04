Хакеры опубликовали данные 500 млн пользователей Facebook

Произошла масштабная утечка данных о пользователях соцсети Фейсбук

https://racurs.ua/n152726-hakery-opublikovali-dannye-500-mln-polzovateley-facebook.html

Ракурс

Хакеры опубликовали персональные данные более 533 млн пользователей популярной социальной сети Фейсбук из 106 стран.

Эти данные были опубликована на одном из хакерских форумов, сообщает Business Insider.

Отмечается, что в компании Facebook Inc. официально эту утечку пока не подтвердили, однако представитель корпорации в беседе с изданием отметил, что опубликованная информация стала доступна третьим лицам из-за уязвимости, которую компания устранила в 2019 году.

Опубликованные хакерами данные пользователей Фейсбука включают:

телефонные номера;

идентификаторы Facebook;

полные имена пользователей;

место и дату рождения;

биографические данные;

в некоторых случаях даже адреса электронной почты.

По мнению экспертов, такая утечка данных может предоставить ценную информацию киберпреступникам, которые используют личную информацию других людей, чтобы выдавать себя за них или вводить их в заблуждение.

В то же время в компании по кибербезопасности Hudson Rock изданию отметили, что обнаружили эту утечку информации еще в январе. Однако тогда база этих данных была доступна онлайн — неизвестный пользователь хакерского форума разместил рекламу автоматизированного бота, который предоставлял номера нескольких сотен миллионов пользователей Facebook за вознаграждение.