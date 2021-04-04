Хакери опублікували дані 500 млн користувачів Facebook

Стався масштабний витік даних про користувачів соцмережі Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n152726-hakery-opublikuvaly-dani-500-mln-korystuvachiv-facebook.html

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Хакери опублікували персональні дані понад 533 млн користувачів популярної соціальної мережі Фейсбук зі 106 країн.

Ці дані були опублікована на одному із хакерських форумів, повідомляє Business Insider.

Зазначається, що в компанії Facebook Inc. офіційно цей витік наразі не підтвердили, проте представник корпорації в розмові з виданням зазначив, що опублікована інформація стала доступна третім особам через уразливість, яку компанія усунула в 2019 році.

Опубліковані хакерами дані користувачів Фейсбуку включають:

телефонні номери;

ідентифікатори Facebook;

повні імена користувачів;

місце та дату народження;

біографічні дані;

в деяких випадках навіть адреси електронної пошти.

На думку експертів, такий витік даних може надати цінну інформацію кіберзлочинцям, які використовують особисту інформацію інших людей, щоб видавати себе за них або вводити їх в оману.

Водночас у компанії з кібербезпеки Hudson Rock виданню зазначили, що виявили цей витік інформації ще в січні. Проте тоді база цих даних не була доступна онлайн — невідомий користувач хакерського форуму розмістив рекламу автоматизованого бота, який надавав телефонні номери кількох сотень мільйонів користувачів Facebook за винагороду.