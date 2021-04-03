Католицький Великдень-2021 — історія та традиції свята

Великдень 2021. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152725-katolyckyy-velykden-2021-istoriya-ta-tradyciyi-svyata.html

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Великдень-2021 святкують християни західного обряду 4 квітня. Великдень — це одне із головних свят, як у католиків, так і в православних.

Цього дня християни згадують та радіють диву Воскресіння Ісуса Христа. Великдень католики святкують раніше, ніж православні, проте це свято завжди припадає на неділю.

В основі Великодня лежить біблійна історія про Воскресіння Ісуса Христа. Син Божий загинув за гріхи людей, а потім після розп’яття на хресті, воскрес. Католики, як і православні, фарбують яйця. А це — тому, що Марія Магдалена, побачивши воскресіння, побігла розповідати про це всім людям. Проте римський правитель Тиберій не повірив їй. Він сказав, що воскресіння можливе так само як і те, що яйце вмить почервоніє. Коли ж Тиберій узяв у руки куряче яйце, воно стало червоним.

У католиків святкування Великодніх свят розпочинається зі Страсного тижня. Є в них також і Великоднє Тридення. У Великий четвер під час відправи католики згадують Таємну Вечерю. П’ятниця — це найсумніший день, бо тоді помер на хресті Ісус. Цього дня в храмах вівтар повністю оголений: без розп’яття, свічок та обрусів. Католики дякують Богу за те, що пожертвував заради людства своїм єдиним сином.

За католицькою традицією, вранці на Великдень дорослі ховають вдома фарбовані яйця, а діти мусять їх знайти. Вважається, що їх приносить великодній кролик. На Великдень у католиків також заведено відвідувати родичів і збиратися за святковим столом. За традицією віряни дарують подарунки рідним і хрещеним, діти й молодь ходять по домівках зі святковими піснями та привітаннями.

У цей день відбулося:

1581 — колишній пірат Френсіс Дрейк завершив навколосвітню подорож;

1785 — англійський винахідник Картрайт отримує патент на механічний ткацький верстат із ножним приводом;

1881 — Лос-Анджелес отримав статус міста;

1887 — у Лондоні розпочалася Перша Колоніальна конференція;

1932 — після 5 років досліджень професор Чарлз Ґлен Кінґ з університету міста Пітсбург виділив вітамін C;

1949 — у Вашингтоні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО);

1964 — одразу 5 перших позицій у хіт-параді американського журналу Billboard зайняли пісні гурту «Бітлз». Це досягнення не зміг повторити жоден виконавець;

2004 — офіційно активовано українську мову інтерфейсу української Вікіпедії.

У цей день народилися: