Католическая Пасха-2021 — история и традиции праздника

Ракурсhttps://racurs.ua/
Католическая Пасха-2021. Фото: IStock
Католическая Пасха-2021 — история и традиции праздникаhttps://racurs.ua/n152725-katolicheskaya-pasha-2021-istoriya-i-tradicii-prazdnika.htmlРакурс
Пасха-2021 отмечается христианами западного обряда 4 апреля. Пасха — это один из главных праздников, как у католиков, так и у православных.
В этот день христиане вспоминают и радуются чуду Воскресения Иисуса Христа. Пасху католики празднуют раньше, чем православные, однако этот праздник всегда приходится на воскресенье.
В основе Пасхи лежит библейская история о Воскресении Иисуса Христа. Сын Божий погиб за грехи людей, а затем после распятия на кресте, воскрес. Католики, как и православные, красят яйца. А это потому, что Мария Магдалена, увидев воскресенье, побежала рассказывать об этом всем людям. Однако римский правитель Тиберий не поверил ей. Он сказал, что воскресение возможно так же как и то, что яйцо мгновенно покраснеет. Когда Тиберий взял в руки куриное яйцо, оно стало красным.
У католиков празднование пасхальных праздников начинается со Страстной недели. В Великий четверг, во время службы, католики вспоминают Тайную Вечерю. Пятница — это печальный день, потому что тогда умер на кресте Иисус. В этот день в храмах обнажают алтарь, снимая распятия и свечи. Католики благодарят Бога за то, что он пожертвовал ради человечества своим единственным сыном.
По католической традиции, утром на Пасху взрослые прячут дома крашеные яйца, а дети должны их найти. Считается, что их приносит пасхальный кролик. На Пасху у католиков также принято посещать родственников и собираться за праздничным столом. По традиции, верующие дарят подарки родным и крестным, дети и молодежь ходят по домам с праздничными песнями и поздравлениями.
В этот день произошло:
- 1581 — бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие;
- 1785 — английский изобретатель Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом;
- 1881 — Лос-Анджелес получил статус города
- 1887 — в Лондоне началась Первая Колониальная конференция;
- 1932 — после 5 лет исследований профессор Чарльз Глен Кинг из университета города Питтсбург выделил витамин C;
- 1949 — в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписали Североатлантический пакт (дата создания НАТО)
- 1964 — сразу 5 первых позиций в хит-параде американского журнала Billboard заняли песни группы «Битлз». Это достижение не смог повторить ни один исполнитель;
- 2004 — официально заработал украинский язык интерфейса украинской Википедии.
В этот день родились:
- 1758 — Пьер-Поль Прюдон, французский живописец-романтик и рисовальщик, придворный декоратор Наполеона («Психея, которую похищает Зефир», «Портрет императрицы Жозефины»);
- 1818 — Томас Майн Рид, ирландский писатель, автор приключенческих романов, среди которых «Всадник без головы»;
- 1894 — Дмитрий Чижевский, украинский ученый-энциклопедист; культуролог-славист, философ, литературовед, религиовед, лингвист, исследователь украинского и славянской литературы, немецкого славистики;
- 1895 — Александр Хвостенко-Хвостов, украинский художник-авангардист, дизайнер, театральный декоратор, один из основоположников украинской сценографии;
- 1915 — Николай Лемик, украинский политический деятель, член ОУН, исполнитель покушения против Алексея Майлова 1933 года. С 1941 года — краевой проводник ОУН на восточноукраинских землях;
- 1932 — Андрей Тарковский, советский кинорежиссер («Солярис», «Сталкер», «Андрей Рублев»);
- 1952 — Гэри Мур, ирландский блюз-роковый гитарист, певец, автор песен;
- 1953 — Квитка Цисык, американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен;
- 1960 — Виктор Мишалов, бандурист, исследователь кобзарства, композитор, дирижер;
- 1965 — Роберт Дауни-младший, американский актер («Счастливчик», «Солист», «Шерлок Холмс»), продюсер, музыкант;
- 1979 — Хит Леджер, австралийский актер, награжден премией «Оскар» посмертно.
.