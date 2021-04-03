Католическая Пасха-2021 — история и традиции праздника

Католическая Пасха-2021. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152725-katolicheskaya-pasha-2021-istoriya-i-tradicii-prazdnika.html

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Пасха-2021 отмечается христианами западного обряда 4 апреля. Пасха — это один из главных праздников, как у католиков, так и у православных.

В этот день христиане вспоминают и радуются чуду Воскресения Иисуса Христа. Пасху католики празднуют раньше, чем православные, однако этот праздник всегда приходится на воскресенье.

В основе Пасхи лежит библейская история о Воскресении Иисуса Христа. Сын Божий погиб за грехи людей, а затем после распятия на кресте, воскрес. Католики, как и православные, красят яйца. А это потому, что Мария Магдалена, увидев воскресенье, побежала рассказывать об этом всем людям. Однако римский правитель Тиберий не поверил ей. Он сказал, что воскресение возможно так же как и то, что яйцо мгновенно покраснеет. Когда Тиберий взял в руки куриное яйцо, оно стало красным.

У католиков празднование пасхальных праздников начинается со Страстной недели. В Великий четверг, во время службы, католики вспоминают Тайную Вечерю. Пятница — это печальный день, потому что тогда умер на кресте Иисус. В этот день в храмах обнажают алтарь, снимая распятия и свечи. Католики благодарят Бога за то, что он пожертвовал ради человечества своим единственным сыном.

По католической традиции, утром на Пасху взрослые прячут дома крашеные яйца, а дети должны их найти. Считается, что их приносит пасхальный кролик. На Пасху у католиков также принято посещать родственников и собираться за праздничным столом. По традиции, верующие дарят подарки родным и крестным, дети и молодежь ходят по домам с праздничными песнями и поздравлениями.

В этот день произошло:

1581 — бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие;

1785 — английский изобретатель Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом;

1881 — Лос-Анджелес получил статус города

1887 — в Лондоне началась Первая Колониальная конференция;

1932 — после 5 лет исследований профессор Чарльз Глен Кинг из университета города Питтсбург выделил витамин C;

1949 — в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписали Североатлантический пакт (дата создания НАТО)

1964 — сразу 5 первых позиций в хит-параде американского журнала Billboard заняли песни группы «Битлз». Это достижение не смог повторить ни один исполнитель;

2004 — официально заработал украинский язык интерфейса украинской Википедии.

В этот день родились: