https://racurs.ua/n152724-rossiya-styagivaet-sekretnuu-artilleriu-k-ukrainskim-granicam-video.html

Ракурс

Агрессия России в отношении Украины усиливается — враждебное государство начало отправлять колонны военной техники к украинским границам без опознавательных знаков, маскируя номера.

Соответствующие видео нашли в Twitter независимые расследователи Conflict Intelligence Team (CIT), сообщается на сайте расследователей.



Расследователям удалось установить, что оба видео сняты у Ростова-на-Дону на трассе М4, которая к северу от места съемки проходит вблизи границы с Украиной. Колонны направляются на север, хотя пункт назначения этих колонн неизвестен. Также удалось выяснить, что в Украину движутся эшелоны с военной техникой из Новосибирска, Тюмени и Красноуфимска.

Это позволяет предположить, что через границу с Украиной продолжают перебрасывать технику не только части из Западного и Южного округов, граничащие с Украиной, но и как минимум с Центрального военного округа, — заявляют расследователи.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Донбассе российско-террористические войска 14 раз нарушили режим «тишины». 13 раз они обстреливали позиции украинских военных, а также один раз — гражданскую инфраструктуру в городе Красногоровка. В результате были ранены двое украинских военных и один гражданский, им оказана медицинская помощь.