Владимир Зеленский провел большое тайное совещание с генералами. Фото:

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Владимир Зеленский, президент Украины, провел большое тайное совещание с генералами.

С военными глава государства встречался 1 апреля, совещание было посвящено обострению ситуации на Донбассе и возможному вторжению России в Украину. Совещание продолжалось до позднего вечера. Об этом 2 апреля заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире «Свобода слова Савика Шустера».

1 апреля было у президента большое совещание, на котором присутствовали восемь генералов, все наши военные, которые имеют к этому отношение, все наши разведки, и совещание закончилось в начале 22.00, — заявил Данилов.

Также Данилов рассказал, что ежедневно в 6.00 Зеленский и все руководство получает полную информацию о состоянии вещей, которые происходят на территории Донецкой и Луганской областей. А с 17.15 поступает информация от разведок о том, что происходит на границе с Беларусью, Россией и оккупированным Крымом.

Чиновник отметил, что в каждой области есть построенная система защиты против нападения извне. Однако он не рассказал, как она действует, потому что это секретная информация.

Напомним, в Верховной Раде президента Владимира Зеленского призвали пересмотреть целесообразность дальнейшего действия режима прекращения огня на Донбассе, несмотря на стягивание Россией военных группировок к границе с Украиной.