Ложный рассвет. Фото: Istock

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Ракурс

Необычный «ложный рассвет» смогут увидеть украинцы и все жители Северного полушария Земли в период после весеннего равноденствия.

Это редкое явление создает зодиакальный свет — свечение над горизонтом, которое невозможно уловить взглядом зимой или летом. Об этом сообщает AccuWeather.

Сообщается, что необычное явление наблюдается в западной части неба. Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA объяснили, что зодиакальное свечение — это свет Солнца, отраженный от частиц, вращающихся вокруг звезды во внутренней области Солнечной системы. Исследователи отмечают, что эти пылинки путешествуют по небу в той же плоскости, что и Луна.





Считается, что лучшее время для наблюдения за необычным явлением наступает при безоблачной погоде, когда вечерние сумерки постепенно переходят в темноту. Внешне явление похоже на туманную пирамиду света.

Всем, кто хочет увидеть свечение, следует расположиться подальше от источников светового загрязнения, которыми являются крупные населенные пункты. Люди, которые живут в Южном полушарии, могут встретить «ложные рассветы» до восхода солнца. Такое же явление наблюдается во время осеннего равноденствия, но возникает до рассвета в Северном полушарии и после заката — в Южном.





Напомним, ранее мы сообщали, что световые столбы, редкое природное явление, наблюдали в Одесской области. Свидетелями явления стали жители Черноморска, которые заметили световые столбы вечером 18 января. В небе появились вертикальные полосы света, которые тянутся вверх от восходящего или заходящего солнца.