Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Хибний світанок. Фото: AccuWeather

«Хибний світанок» зможуть побачити українці — де шукати на небі (ФОТО)

3 кві 2021, 20:55
999

Незвичайний «хибний світанок» зможуть побачити українці і всі жителі Північної півкулі Землі в період після весняного рівнодення.

Це рідкісне явище створює зодіакальне світло — світіння над горизонтом, яке неможливо вловити поглядом взимку або влітку. Про це повідомляє AccuWeather.


Повідомляється, що незвичайне явище спостерігається в західній частині неба. Фахівці з Лабораторії реактивного руху NASA пояснили, що зодіакальне світіння — це світло Сонця, відбите від частинок, що обертаються навколо зірки у внутрішній області Сонячної системи. Дослідники зазначають, що ці пилинки подорожують по небу в тій же площині, що й Місяць.

Хибний світанок. Фото: AccuWeatherВважається, що найкращий час для спостереження за незвичайним явищем настає під час безхмарної погоди, коли вечірні сутінки поступово переходять у темряву. Зовні явище схоже на туманну піраміду світла.

Усім, хто хоче побачити світіння, слід розташуватися якомога далі від джерел світлового забруднення, якими є великі населені пункти. Люди, які живуть у Південній півкулі, можуть зустріти «хибні світанки» до сходу сонця. Таке ж явище спостерігається під час осіннього рівнодення, але виникає до світанку в Північній півкулі й після заходу сонця — у Південній.

Хибний світанок. Фото: AccuWeatherНагадаємо, раніше ми повідомляли, що світлові стовпи, рідкісне природне явище, спостерігали в Одеській області. Свідками явища стали жителі Чорноморська, які помітили світлові стовпи ввечері 18 січня. У небі з’явилися вертикальні смуги світла, які тягнуться вгору від висхідного або призахідного сонця.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів