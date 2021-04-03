Хибний світанок. Фото: AccuWeather

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Незвичайний «хибний світанок» зможуть побачити українці і всі жителі Північної півкулі Землі в період після весняного рівнодення.

Це рідкісне явище створює зодіакальне світло — світіння над горизонтом, яке неможливо вловити поглядом взимку або влітку. Про це повідомляє AccuWeather.

Повідомляється, що незвичайне явище спостерігається в західній частині неба. Фахівці з Лабораторії реактивного руху NASA пояснили, що зодіакальне світіння — це світло Сонця, відбите від частинок, що обертаються навколо зірки у внутрішній області Сонячної системи. Дослідники зазначають, що ці пилинки подорожують по небу в тій же площині, що й Місяць.



Вважається, що найкращий час для спостереження за незвичайним явищем настає під час безхмарної погоди, коли вечірні сутінки поступово переходять у темряву. Зовні явище схоже на туманну піраміду світла.

Усім, хто хоче побачити світіння, слід розташуватися якомога далі від джерел світлового забруднення, якими є великі населені пункти. Люди, які живуть у Південній півкулі, можуть зустріти «хибні світанки» до сходу сонця. Таке ж явище спостерігається під час осіннього рівнодення, але виникає до світанку в Північній півкулі й після заходу сонця — у Південній.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що світлові стовпи, рідкісне природне явище, спостерігали в Одеській області. Свідками явища стали жителі Чорноморська, які помітили світлові стовпи ввечері 18 січня. У небі з’явилися вертикальні смуги світла, які тягнуться вгору від висхідного або призахідного сонця.