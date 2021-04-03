Кравчук поставив ультиматум — ніяких переговорів з «експерткою» бойовиків

Кравчук. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n152722-kravchuk-postavyv-ultymatum-niyakyh-peregovoriv-z-ekspertkou-boyovykiv.html

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Війна на Донбасі продовжується, а Росія й надалі просуває своїх «експертів» до переговорного процесу.

Представники української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) не братимуть участь переговорах, поки з них не виключать засуджену в Україні за тероризм «експертку» від так званих ДНР Майю Пирогову. Про це заявив очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі «Україна 24».

Він повідомив, що вже звернувся до модератора ОБСЄ Гайді Грау з проханням виключити Майю Пирогову з переговорів.

Українська делегація вже продемонструвала своє ставлення: щойно ця персона зʼявиться на перемовинах, ми не будемо навіть пояснювати чому… Ми залишаємо переговори, допоки Гайді Грау не добʼється вилучення її з переговорного процесу. Україна не буде брати участь у перемовинах, якщо ця людина буде присутня, — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зустріч Тристоронньої контактної групи 16 березня довелося перервати через намір Росії залучити до переговорів засуджених за тероризм представників маріонеткових ЛДНР. Офіційний Київ зажадав, що із зустрічі політичної підгрупи ТКГ із мирного врегулювання війни на Донбасі вилучили оголошену в розшук нібито представницю Донецька Майю Пирогову.