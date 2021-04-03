Вибух у Києві. Фото: Нацполіція

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Вибух у Києві розтрощив приватну садибу — у гаражі вибухнув газ. Інцидент трапився в Солом‘янському районі Києва сьогодні, 3 квітня.

На місці працюють рятувальники, під завалами можуть знаходитися люди. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що вибух стався о 16.00 на вулиці Карла Маркса. Вибух газоповітряної суміші без горіння трапився в окремо розташованому гаражі. Унаслідок вибуху гараж повністю розтрощений, а сусідній житловий будинок та літня кухня постраждали частково.

В поліції повідомляють, що вибух стався під час встановлення газового обладнання. Наразі рятувальники розбираються завали та шукають потерпілих, які могли опинитися під час вибуху поряд. Водночас власниця гаражу заявила, що в зруйнованому приміщенні нікого не було.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі стався вибух. По обіді 2 квітня в провулку Хутірському у квартирі на другому поверсі детонувала газоповітряна суміш. Декілька квартир згодом загорілися. У ДСНС розповіли, що попередньо постраждали чотири особи.