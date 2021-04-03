Астероїд. Фото: Istock

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Ракурс

Астероїд, що вбив динозаврів 66 млн років тому, колосально вплинув на утворення тропічних лісів на Землі.

З’ясувалося, що дощові ліси Амазонки з’явилися на планеті лише після падіння цього астероїда. Про це повідомляє видання Science.

Повідомляється, що науковці вивчали скам’янілий квітковий пил та листя в Колумбії, щоби з’ясувати, як масштабна катастрофа вплинула на ліси Амазонки. Вони дійшли висновку, що після падіння гігантської космічної брили, тип рослинності в тропічній зоні різко змінився.





До цього доленосного падіння хвойні та папороті були широко поширеними в регіоні півострову Юкатан у Мексиці, однак після падіння різноманіття рослин дуже знизилося та впало на 45%. Вчені знайшли цьому явищу три пояснення:

перше — динозаври не давали лісам бути надто щільними, поїдаючи та витоптуючи рослини на нижніх ярусах лісу;

друге — попіл, що вкрив ґрунт після вибуху астероїда, збагатив його і зробив сприятливим для квіткових рослин, які здатні швидко рости;

третє — переважне зникнення хвойних видів дало можливість квітковим рослинам перемогти в конкуренції.

Вчені заявляють, що всі ці чинники не виключать одна одну, а тому в однаковій мірі могли послугувати створенню дощових лісів у Південній Америці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий різновид вимерлої квітки крейдяного періоду виявили науковці з Університету американського штату Орегон на території М’янми. Стародавня квітка збереглася в бурштині ще з тих часів, коли по Землі бродили динозаври. Виявилося, що ця рослина була частиною лісу, що існував 100 млн років тому. Рослина, що представляє новий рід і новий різновид квітів, отримала наукову назву V. pleristaminis.