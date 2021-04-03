Астероид. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152720-asteroid-ubiyca-dinozavrov-sprovociroval-poyavlenie-lesov-amazonki-foto.html

Ракурс

Астероид, убивший динозавров 66 млн лет назад, колоссально повлиял на образование тропических лесов на Земле.

Выяснилось, что дождевые леса Амазонки появились на планете только после падения этого астероида. Об этом сообщает издание Science.

Сообщается, что ученые изучали окаменевшую цветочную пыль и листья в Колумбии, чтобы выяснить, как масштабная катастрофа повлияла на леса Амазонки. Они пришли к выводу, что после падения гигантской космической глыбы, тип растительности в тропической зоне резко изменился.



До этого судьбоносного падения хвойные и папоротники были широко распространены в регионе полуострова Юкатан в Мексике, однако после падения разнообразие растений очень снизилось и упало на 45%. Ученые нашли этому явлению три объяснения:

первое — динозавры не давали лесам быть слишком плотными, поедая и вытаптывая растения на нижних ярусах леса;

второе — пепел покрыл почву после взрыва астероида, обогатил ее и сделал благоприятной для цветочных растений, которые способны быстро расти;

третье — преимущественное исчезновения хвойных видов позволило цветочным растениям победить в конкуренции.

Ученые заявляют, что все эти факторы не исключат друг друга, а потому в равной степени могли послужить созданию дождевых лесов в Южной Америке.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый вид вымершего цветка мелового периода обнаружили ученые из Университета американского штата Орегон на территории Мьянмы. Древний цветок сохранился в янтаре еще с тех времен, когда по Земле бродили динозавры. Оказалось, что это растение было частью леса, существовавшей 100 млн лет назад. Растение, которое представляет новый род и новый вид цветов, получило научное название V. pleristaminis.