Окончательную причину гибели динозавров назвали ученые

https://racurs.ua/n150997-okonchatelnuu-prichinu-gibeli-dinozavrov-nazvali-uchenye.html

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Окончательную причину гибели динозавров установили ученые после обнаружения астероидной пыли под ударным кратером Чикшулуб в Мексиканском заливе. Исследование подтвердило основную теорию о том, что 66 млн лет назад падение астероида диаметром около 11 км на Землю привело к гибели 75% жизни на планете, включая всех нептичьих динозавров.

Кратер Чикшулуб, оставленный астероидом, находится на полуострове Юкатан, часть его находится на море. В 2016 году в рамках международной программы открытия океана ученые Техасского университета в Остине извлекли 900 м керна горных пород в прибрежной части кратера и нашли астероидную пыль в образцах, пишет National Geographic.

Также ученые обнаружили элемент иридий, который редко встречается в земной коре, но присутствует в некоторых типах астероидов. Ранее иридиевый пласт в геологическом слое, обнаруженный во всем мире, впервые привел ученых к мысли о вымирании, вызванном астероидом. Теперь ученые нашли толстый слой иридия непосредственно под кратером и определили его точный возраст — слой начал формироваться 66 млн лет назад спустя несколько дней после удара астероида и завершил формирование спустя 20 лет после катастрофы.

Мы объединили результаты четырех независимых лабораторий по всему миру, чтобы убедиться, что сделали все правильно, — отметил ведущий автор исследования Стивен Годерис.



По словам ученых, пыль — это все, что осталось от астероида размером с город. Вредные химические элементы вместе с пылью поднялись в воздух и циркулировали в атмосфере около двух десятилетий, вызвав кислотные дожди и резкое похолодание, а затем голод и гибель живых на планете. Позже этот слой астероидной пыли вперемешку с сернистыми соединениями осел на землю.

Напомним, согласно теории, астероид, влетевший в Землю на скорости около 25 км в секунду, вызвал вспышку энергии, которая подожгла все в радиусе 1,5 тыс. км. Мощное цунами прокатилось по Мексиканскому заливу — и, возможно, по всему миру. Воздействие астероида испарило серосодержащие породы кратера, в результате катастрофы в атмосферу было выброшено 325 гигатонн серы.