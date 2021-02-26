Остаточну причину загибелі динозаврів назвали вчені

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Ракурс

Остаточну причину загибелі динозаврів встановили вчені після виявлення астероїдного пилу під ударним кратером Чікшулуб в Мексиканській затоці. Дослідження підтвердило основну теорію про те, що 66 млн років тому падіння астероїда діаметром близько 11 км на Землю спричинило загибель 75% життя на планеті, включаючи всіх непташиних динозаврів.

Кратер Чікшулуб, залишений астероїдом, знаходиться на півострові Юкатан, частину його поглинуло море. У 2016 році в рамках міжнародної програми відкриття океану вчені Техаського університету в Остіні витягнули 900 м керна гірських порід в прибережній частині кратера і знайшли у зразках астероїдний пил, пише National Geographic.

Також вчені виявили елемент іридій, який рідко зустрічається в земній корі, але присутній у деяких типах астероїдів. Раніше іридієвий пласт в геологічному шарі по всьому світу вперше привів вчених до думки про вимирання, спричинене астероїдом. Тепер вчені знайшли товстий шар іридію безпосередньо під кратером і визначили його точний вік — шар почав формуватися 66 млн років тому через кілька днів після удару астероїда і завершив формування за 20 років після катастрофи.

Ми об'єднали результати чотирьох незалежних лабораторій по всьому світу, щоб переконатися, що зробили все правильно, — зазначив провідний автор дослідження Стівен Годеріс.



За словами вчених, пил — це все, що залишилося від астероїда розміром з місто. Шкідливі хімічні елементи разом з пилом піднялися в повітря і циркулювали в атмосфері близько двох десятиліть, спровокувавши кислотні дощі та різке похолодання, а потім голод і загибель живих істот. Пізніше цей шар астероїдного пилу разом з сірчистими сполуками осів на землю.

Нагадаємо, відповідно до теорії, астероїд, що влетів в Землю на швидкості близько 25 км на сек, викликав спалах енергії, яка підпалила все в радіусі 1,5 тис. км. Потужне цунамі прокотилося Мексиканською затокою — і, можливо, всім світом. Вплив астероїда випарував сірковмісні породи кратера, внаслідок катастрофи в атмосферу потрапили 325 гігатонн сірки.