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По его словам, он жалеет, что эти заседания СНБО происходят не каждый день. Об этом президент Владимир Зеленский написал в своем Instagram.
Зеленский. Фото: BBC
Зеленский жалеет, что пятниц слишком мало в неделеhttps://racurs.ua/n152719-zelenskiy-jaleet-chto-pyatnic-slishkom-malo-v-nedele.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, прокомментировал пятничные заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
По его словам, он жалеет, что эти заседания СНБО происходят не каждый день. Об этом президент Владимир Зеленский написал в своем Instagram.
Он заявил, что каждую пятницу жалеет, что заседание СНБО проходит лишь раз в неделю.
После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном — что у нас не семь пятниц на неделе, — заявил Зеленский.
Напомним, ранее мы сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против лиц, которые, как считается, входят в десятку крупнейших контрабандистов Украины. Кроме этих лиц, санкции введены против 68 связанных с ними компаний.
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