Зеленский. Фото: BBC

https://racurs.ua/n152719-zelenskiy-jaleet-chto-pyatnic-slishkom-malo-v-nedele.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, прокомментировал пятничные заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По его словам, он жалеет, что эти заседания СНБО происходят не каждый день. Об этом президент Владимир Зеленский написал в своем Instagram.



Он заявил, что каждую пятницу жалеет, что заседание СНБО проходит лишь раз в неделю.

После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном — что у нас не семь пятниц на неделе, — заявил Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против лиц, которые, как считается, входят в десятку крупнейших контрабандистов Украины. Кроме этих лиц, санкции введены против 68 связанных с ними компаний.