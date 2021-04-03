Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский. Фото: BBC

Зеленский жалеет, что пятниц слишком мало в неделе

3 апр 2021, 19:11
999

Владимир Зеленский, президент Украины, прокомментировал пятничные заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По его словам, он жалеет, что эти заседания СНБО происходят не каждый день. Об этом президент Владимир Зеленский написал в своем Instagram.

Пост Зеленского. Скриншот: InstagramОн заявил, что каждую пятницу жалеет, что заседание СНБО проходит лишь раз в неделю.


После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном — что у нас не семь пятниц на неделе, — заявил Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против лиц, которые, как считается, входят в десятку крупнейших контрабандистов Украины. Кроме этих лиц, санкции введены против 68 связанных с ними компаний.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров