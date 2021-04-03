Война на Донбассе унесла жизнь еще одного украинского воина

Война на Донбассе. Фото: ЛБ

https://racurs.ua/n152718-voyna-na-donbasse-unesla-jizn-esche-odnogo-ukrainskogo-voina.html

Ракурс

Война на Донбассе привела к гибели еще одного украинского бойца в субботу, 3 апреля. Трагедия произошла возле поселка Шумы в Донецкой области.

Украинский воин погиб из-за подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба ОТУ «Север» в Facebook.

Сообщается, что украинский военный получил боевое ранение несовместимое с жизнью. Сейчас на месте происшествия работают чиновники воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.



С начала суток, 3 апреля, было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В районе оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Пески, российские оккупанты открывали огонь из запрещенных минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел большое тайное совещание с генералами. С военными глава государства встречался 1 апреля, совещание было посвящено обострению ситуации на Донбассе и возможному вторжению России в Украину. Совещание продолжалось до позднего вечера.