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Ракурс
Война на Донбассе. Фото: ЛБ

Война на Донбассе унесла жизнь еще одного украинского воина

3 апр 2021, 18:37
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Война на Донбассе привела к гибели еще одного украинского бойца в субботу, 3 апреля. Трагедия произошла возле поселка Шумы в Донецкой области.

Украинский воин погиб из-за подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба ОТУ «Север» в Facebook.

Пост ОТГ. Скриншот: FacebookСообщается, что украинский военный получил боевое ранение несовместимое с жизнью. Сейчас на месте происшествия работают чиновники воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.


С начала суток, 3 апреля, было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В районе оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Пески, российские оккупанты открывали огонь из запрещенных минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел большое тайное совещание с генералами. С военными глава государства встречался 1 апреля, совещание было посвящено обострению ситуации на Донбассе и возможному вторжению России в Украину. Совещание продолжалось до позднего вечера.

Источник: Ракурс


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