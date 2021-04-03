Чаус. Фото: ЛБ

https://racurs.ua/n152717-beglogo-sudu-vremen-yanukovicha-pohitili-v-moldove-advokat.html

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Николай Чаус, скандальный судья-беглец времен Януковича, был похищен в Кишиневе, столице Молдовы.

Полиция Молдовы уже начала расследование. Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец в своем Telegram.

По его словам, о похищении Чауса адвокату сообщила жена судьи.

Только что позвонила из Кишинева жена моего бывшего клиента, экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, и сообщила, что ее мужа там похитили. Она попросила помощи у всех, кто может повлиять на эту ситуацию, — написал Кравец.



Отметим, что бывший судья Николай Чаус скрывается в Кишиневе с 2016 года. Он получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в Молдове, а Украина заявляла, что будет требовать от Молдовы экстрадиции Чауса. Чауса обвиняют в получении взятки в 150 тыс. долларов, он хранил эти деньги в трехлитровых банках, спрятанных на огороде. В 2016 году судья был объявлен в международный розыск.

Напомним, ранее мы сообщали, что Госбюро расследований (ГБР) расследует возможность причастности бывшего руководства Украины к вывозу в Молдову Николая Чауса. Основанием для регистрации соответствующего уголовного производства стала публикация в СМИ.