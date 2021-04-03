Микола Чаус. Фото: ЛБ

https://racurs.ua/ua/n152717-suddu-vtikacha-chasiv-yanukovycha-vykraly-v-moldovi-advokat.html

Ракурс

Микола Чаус, скандальний суддя-втікач часів Януковича, був викрадений у Кишиневі, столиці Молдови.

Поліція Молдови вже розпочала розслідування. Про це повідомив адвокат Ростислав Кравець у своєму Telegram.

За його словами, про викрадення Чауса адвокату повідомила дружина судді.

Щойно подзвонила з Кишинева дружина мого колишнього клієнта, екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, і повідомила, що її чоловіка там викрали. Вона попросила допомоги у всіх, хто може вплинути на цю ситуацію, — написав Кравець.



Зауважимо, що колишній суддя Микола Чаус ховається в Кишиневі з 2016 року. Він отримав остаточну відмову в наданні політичного притулку в Молдові, а Україна заявляла, що вимагатиме від Молдови екстрадиції Чауса. Чауса обвинувачують в отриманні хабаря в 150 тис. доларів, він зберігав ці гроші в трилітрових банках, захованих на городі. У 2016 році суддя був оголошений у міжнародний розшук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Держбюро розслідувань (ДБР) розслідує можливість причетності колишнього керівництва України до вивезення до Молдови Миколи Чауса. Підставою для реєстрації відповідного кримінального провадження стала публікація в ЗМІ.